"Эпидобстановка в республике стабильная. Видно, что меры, введенные в республике с начала эпидемии, работают", — заявил начальник сочинского противочумного отделения ФКУЗ "Причерноморская противочумная станция" Роспотребнадзора Евгений Манин на рабочей встрече, которая прошла с участием представителей ведомства, Минздрава республики, Минтуризма Абхазии.

Он также отметил хороший уровень работы республиканской лаборатории, где проводят ПЦР-диагностику по выявлению коронавирусной инфекции. "Лаборатория соответствует всем стандартам и качественно проводит диагностику", — отметил представитель Роспотребнадзора.

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия поблагодарил специалистов за работу и отметил, что ранее Абхазию также посетила делегация Минздрава России "и совместно с коллегами обсуждались вопросы работы больниц для пациентов с коронавирусной инфекцией, а также вопросы маршрутизации".

"Для нас первостепенно эпидблагополучие. Мы должны принять все меры, чтобы была стабильная эпидемиологическая обстановка. Надеемся, что это будет возможным и при поддержке наших коллег, как из российского Минздрава, так и Роспотребнадзора", — сказал Цахнакия.

В интервью журналистам после рабочей встречи, глава Минздрава сообщил, что, представители России дали определенные рекомендации по части усиления материально-технической базы бактериологической лаборатории.

"Возможно, большее количество исследований придется делать. Для этого нам необходимо будет усилить эту лабораторию. На сегодняшний день там всего лишь два лаборанта, у нас еще дополнительно специалисты, которых мы можем привлечь к работе в этой лаборатории, и она сможет работать в круглосуточном режиме. Ну и соответственно, необходимо приобрести тест-системы и все необходимые расходные материалы, чтобы мы могли проводить в необходимом количестве эти исследования", — сказал Цахнакия.

По его словам, специалисты Роспотребнадзора высоко оценили уровень объектов размещения туристов, которые они посетили, они также дали рекомендации по соблюдению санитарных правил и норм.

"Кстати говоря, они соответствуют тем инструкциям, которые были изданы СЭС (Санитарно-эпидемиологическая служба — ИФ) Абхазии", — отметил глава Минздрава.

"Мы также обсудили вопросы маршрутизации пациентов через российско-абхазскую границу, их направления в медицинские организации России", — добавил он.

Делегация Роспотребнадзора находилась в Абхазии с 23 по 27 июля.