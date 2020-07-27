По данным оперштаба, с 23 июля в Кемеровской области возобновлено автобусное сообщение с соседними регионами. Двухнедельный карантин обязателен для въезжающих на личном транспорте и поездах. Вместе с тем, еще с 3 июля власти разрешили не соблюдать режим самоизоляции тем, кто прилетает в регион из Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Казани, Симферополя и Сочи.

Тем временем в Алтайском крае необходимость самоизоляции для прибывающих в регион сохраняется только для пассажиров вывозных рейсов, сообщила агентству замруководителя регионального управления Роспотребнадзора РФ Ульяна Калинина.

"Как известно, были внесены изменения в указ, и теперь для пассажиров вывозных рейсов будет сохраняться режим самоизоляции. Для пассажиров регулярных рейсов, которые скоро возобновятся, на въезде потребуют результат ПЦР-обследования, полученный не позднее трех дней назад", — сказала Калинина.

Необходимость самоизоляции для въезжающих в Алтайский край из других регионов была отменена около полутора месяцев назад.

В Новосибирской области медицинское наблюдение для пассажиров, прибывающих из Москвы, Московской области, Петербурга, Ленинградской области и Якутии отменили в начале июня, при этом сохраняются ограничения для граждан, вернувшихся в Россию из-за границы: они подлежат медицинскому наблюдению.

В Новосибирской области организовано 9 обсерваторов, фактически, по данным на 27 июля, задействовано 6 из них, в которых находятся 311 человек.

В Минздраве региона агентству уточнили, что в обсерватор может попасть, например, COVID-положительный пациент, проживающий вместе с представителями группы риска — пожилыми родственниками и т.д.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по региону Александр Щербатов сообщил на оперативном совещании в облправительстве, что среди авиапассажиров, прибывших 23 июля в Новосибирск из Киргизии, было выявлено девять случаев коронавирусной инфекции. Все они — бессимптомные, находятся в обсерваторе.

Власти Иркутской области с 8 июня сняли требования по обязательной двухнедельной самоизоляции для прибывающих из других регионов РФ и зарубежных стран. Вслед за этим с середины июня международный аэропорт "Иркутск" возобновил обслуживание пассажиров в терминале внутренних авиалиний без ограничений. РЖД также сняли всякие ограничения.

В настоящее время в Иркутской области сохраняется режим общей самоизоляции, как и обязательный масочный режим. Они продлены до 1 августа.

В пресс-службе правительства Красноярского края агентству сообщили, что в регионе в настоящее время не действуют правила об обязательном двухнедельном карантине для авиапассажиров, прилетающих в Красноярск из Москвы и Санкт-Петербурга. Как сообщалось, эти ограничения были сняты 4 июля. Ранее пассажиров, прибывающих в аэропорт Красноярска, отправляли в обсерватор или на самоизоляцию по месту жительства на 14 дней.

"Для прибывающих авиарейсами из Москвы и Санкт-Петербурга отменен режим двухнедельного карантина. В настоящее время действуют пункты из указа губернатора, касающиеся северных аэропортов", — сказал представитель краевых властей.

В частности, для прилетающих в Норильск из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска и других городов и регионов России по-прежнему действуют нормы обязательной самоизоляции на две недели по месту пребывания или в обсерваторе. Аналогичные правила были введены также в аэропорту поселка Хатанга.

Также в пресс-службе уточнили, что для прибывающих в регион из Москвы и Санкт-Петербурга другими видами транспорта ограничений не было.