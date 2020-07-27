Согласно статистике, с января по июнь страну посетило 322 тыс. россиян – это на 88,1% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, когда приехало 2,7 млн путешественников из РФ. Россия вошла в топ-5 въездных рынков для страны, заняв 4-ю позицию после Болгарии (421,4 тыс.), Германии (420,4 тыс.) и Грузии (338 тыс.).

Всего в первом полугодии 2020 года Турцию посетило 4,5 млн иностранных путешественников – на 75% меньше, чем годом ранее (18 млн). В июне страна приняла 241,8 тыс. иностранных гостей, больше всего из Германии, Болгарии, Нидерландов, Англии и Бельгии. Из России приехало 4 тыс. человек (годом ранее – более 1 млн).

Самыми популярными направлениями Турции в первом полугодии оказались Стамбул (54%), далее с большим отрывом следуют провинции Эдирне, Анталья, Артвин и столица страны Анкара.