"В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку выполнение полетов по следующим направлениям: во все пункты России по 7 августа (Краснодар, Сочи по 15 августа)", — сказано в сообщении.

Ранее "Белавиа" продлевала приостановку полетов в Россию по 31 июля.

Кроме того, по 15 августа продлевается приостановка всех рейсов в Казахстан, по 31 августа — во все пункты Грузии.

"Белавиа" приостановила полеты в РФ и ряд других стран в конце марта из-за ситуации с коронавирусом.