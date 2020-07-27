"По сей день Байконур является крупнейшим космодромом в мире. С помощью уникальных архивных материалов мы расскажем нашим гостям о том, как менялся космодром за эти 65 лет, какие события вошли в его историю и кому мы обязаны этим научно-техническим чудом", — сказал президент центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин, слова которого приводятся в сообщении.

На трех экспозиционных модулях можно увидеть архивные документы, фото- и видеоматериалы о строительстве космодрома, исторических стартах и людях.

Новую зону, подготовленную при поддержке госкорпорации "Роскосмос" и Федерации космонавтики России, можно найти на правом стилобате центра, в разделе "КБ-2. Конструкторское бюро", рядом с макетом самого космодрома.

С 28 июля уникальный комплекс архивных документов будет на постоянной основе доступен всем посетителям павильона "Космос" на ВДНХ.