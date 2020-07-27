"Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слег я, следом — теща и жена", — написал бывший спортсмен на своей странице в Instagram.

Тест на коронавирус, который прошли члены семьи и сам биатлонист, оказались положительными.

"Мира, я и теща переносим болезнь в легкой форме, (жену — ИФ) Луизу госпитализировали. Очень надеюсь, все восстановимся быстро. А пока находимся на самоизоляции", — написал Шипулин.

Он также рассказал, что ранее отправил тещу и жену с детьми на отдых в Сочи, а сам приезжал к ним на выходные из Москвы, где работал.

По словам Шипулина, на данный момент курорт переполнен. "По своему опыту говорю вам — в Сочи яблоку негде упасть! Людей просто тьма", — написал он, добавив, что о соблюдении социальной дистанции на курорте "и говорить не приходится".

"Если вы решили отдохнуть на море, то будьте в 10 раз внимательнее и осторожнее. А вообще лучше побыть дома", — написал депутат Госдумы.

Шипулин — чемпион мира по биатлону 2017 года. По три раза он выигрывал серебряные и бронзовые медали первенств мира. В 2010 году он выиграл "бронзу" Олимпиады 2010 года. Шипулин завершил спортивную карьеру в 2018 году.