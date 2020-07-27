"Мы продаем туры в Танзанию последние три года. Надо понимать, 99% агентов России продают в этой стране только одно направление – Занзибар. Там безопасно, чисто, вкусно, шикарный коралловый риф и Индийский океан", — рассказал он.

Мкртчян отметил, что Занзибар у россиян всегда считался зимним направлением. "В июле спрос на него минимален, потому что есть близкая и привычная Турция. Но с конца октября, когда море в Турции похолодает, Занзибар может составить ей конкуренцию – там лето круглый год", — сказал эксперт.

По его словам, "раскручиваться" направление будет постепенно. "Сначала будет летать один самолет в десять дней, потом раз в неделю. Рейсы будут из Москвы и Петербурга, а к концу октября – ноябрю, думаю, появятся вылеты из Ростова-на-Дону", — сообщил Мкртчян.

Он отметил, что на данный момент на остров продаются лишь единичные туры, звонки от туристов также поступают в небольшом количестве.

Россия 1 августа возобновляет международное авиасообщение, прерванное четыре месяца назад, 27 марта, из-за пандемии коронавируса. На первом этапе откроются регулярные рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию, которые пока могут выполняться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. В Танзании авиакомпании смогут летать на остров Занзибар.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила открытие Танзании в числе первых направлений ее высокой популярностью у российских туристов.

Занзибар — архипелаг из 75 островов на восточном побережье Африки, относится к стране Танзания. Занзибар известен как место рождения певца Фредди Меркьюри. В год Танзанию посещают около 1,5 млн иностранных туристов. По данным Росстата, в 2019 году в Танзании побывало 6,3 тыс. российских граждан, в том числе около 4 тыс. — с туристическими целями, в 2018 — 9,9 тыс.

В октябре 2019 года регулярные рейсы на Занзибар запустила авиакомпания "Россия". Зимой 2018 года чартерную программу на остров выполняла авиакомпания Nordwind.Booking.com предложил скидку за восстановление отмененных из-за пандемии бронирований