"С начала летнего курортного сезона в Сочи побывало свыше 490 тыс. туристов. На сегодняшний день в городе отдыхают свыше 200 тыс. гостей", — говорится в сообщении.

"Загрузка санаторно-курортного комплекса составляет в среднем 90%, что соответствует показателям прошлого года. По ряду объектов размещения уровень загрузки превышает аналогичный период прошлого года на 20%", — отмечает пресс-служба.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Сочи проводится комплекс мер. В частности, ежедневно на курорте проводится обработка средствами дезинфекции автобусных остановок и подземных переходов, пешеходных маршрутов, входных групп многоквартирных жилых домов, железнодорожных вокзалов и аэропорта.

Кроме того, продолжают работу специальные мониторинговые группы. Они контролируют санитарную обработку объектов и соблюдение масочного режима внутри ресторанов, кафе, торговых центров и других предприятий.

Также в вечернее и ночное время на курорте усилено патрулирование городских улиц и мест массового скопления людей.