"По барханам и лесу тянется деревянный настил экологической тропы протяженностью 750 метров. Построены смотровые площадки и информационные стенды, обеденная зона и туалет. Все это — для того, чтобы туристы могли почувствовать единение с природой без вреда для нее", — говорится в сообщении.

По замыслу сотрудников Прибайкальского национального парка, в состав которого входит Ольхон, деревянный настил должен препятствовать вытаптыванию туристами почвы и растений на Сарайском пляже. Известно, что здесь произрастают эндемики Прибайкалья, занесенные в Красные книги Иркутской области и России.

Воспользоваться деревянной тропой могут пешеходы, а также люди с ограниченными возможностями на колясках. Для велосипедистов она не предназначена — конструкция не выдержит такой нагрузки.

"Туристы могут с тропы спуститься к воде — это не возбраняется. Но по-прежнему действует запрет на установку палаток и парковку автомобилей на Сарайском пляже. Это — залог сохранения первозданного вида пляжа и жизни его обитателей", — отмечается в сообщении.

Строительство деревянной настильной тропы является первым этапом благоустройства Сарайского залива. В будущем планируется также благоустроить мыс Бурхан на его южной оконечности и "закольцевать" тропу.

Сарайский пляж находится в одноименном заливе возле поселка Хужир, является самым большим песчаным пляжем на Ольхоне. На его территории прямо на песке произрастают уникальные реликтовые лиственницы. За фантастический пейзаж с белым песком и хвойными деревьями Сарайский пляж называют байкальским Майами-бич.

На мысе Бурхан — южной оконечности Сарайского залива — находится всемирно известная скала Шаманка, фотографии которой украшают все туристические путеводители по Байкалу. Мыс также является важным археологическим объектом — там найдена стоянка древнего человека и более 10 захоронений эпохи неолита и бронзового века. Кроме того, он является одним из главных сакральных мест Байкала — согласно бурятским легендам, именно на Шаман-скале обитает дух озера.

Поселок Хужир — самый крупный населенный пункт и административный центр острова Ольхон, в котором постоянно проживает порядка 1,2 тыс. человек, летом же население увеличивается в 10 и более раз за счет туристов.