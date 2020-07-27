"В Испании после возобновления туризма произошел новый всплеск коронавирусной инфекции. Крупнейший европейский туристический холдинг TUI снял все рейсы в материковую часть страны до 9 августа", — пишет портал.

В минувшую пятницу в стране было зарегистрировано 280 случаев COVID-19 – в три раза больше, чем две недели назад. Чтобы предотвратить вторую волну пандемии, в Каталонии с пятницы закрыли ночные клубы и бары на 15 дней, сократилось время работы казино. В регионе рекомендовали не собираться группами более 10 человек.

"В свою очередь Великобритания в субботу исключила Испанию из списка стран, с которыми есть "туристические коридоры". Это значит, что по возвращении из любого региона Испании британцы будут обязаны пройти 14-дневную изоляцию. Некоторых туристов новость об этом застала прямо на отдыхе, в том числе министра транспорта страны Гранта Шаппса. Великобритания также рекомендовала своим гражданам не ездить в материковую часть Испании", — отмечает Euronews.

На прошлой неделе Норвегия также объявила, что по возращении из Испании граждане будут обязаны пройти 10-дневный карантин. А премьер-министр Франции Жан Кастекс "настоятельно рекомендовал" французским гражданам избегать поездок в Каталонию. Франко-каталонская граница, тем не менее, остается открытой.

"Сейчас атмосфера в Испании не очень туристическая. Люди указывают пальцем на тех, кто не соблюдает правила безопасности, не рады приезжим", — пишет портал.

Испания – одна из наиболее пострадавших из-за пандемии стран мира. По состоянию на 27 июля там зарегистрировано 272 тыс. случаев COVID-19, скончались 28,4 тыс. человек.