В понедельник временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев встретился с представителями общепита, краевого Минсельхоза и контролирующих органов.

"Понимание есть, что открываться надо, так как отрасль действительно сильно пострадала. Однако ситуация с коронавирусом в регионе очень сложная. Мы должны быть уверены, что предприниматели будут соблюдать все взятые на себя обязательства. От рестораторов ждем ответственности и организованности. — сказал Дегтярев, слова которого приводит пресс-служба.

В свою очередь, заместитель председателя совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края, председатель правления Ассоциации рестораторов края Андрей Веретенников отметил, что логичным продолжением после открытия летних веранд является разрешение на полную работу предприятий.

"Мы предлагаем пойти по пути ряда центральных регионов страны, реализовав уведомительную схему открытия. Ресторатор уведомляет муниципалитет о готовности и после проверки, подтвердив соблюдение всех санитарных требований, получает разрешение на работу", — сказал глава Ассоциации.

Позицию рестораторов разделяет и руководство регионального управления Роспотребнадзора, а также министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности. Специалисты министерства готовы подключиться к проведению проверок. Однако открыться рестораторы смогут только при тщательном соблюдении всех санитарных требований: наличия антисептиков и масок, дистанцирования столов и прочего, отмечается в сообщении.

Для этого рестораторам необходимо до окончания очередной даты ограничительных мероприятий — 9 августа — пройти проверку, получив соответствующее разрешение. Кроме того, в процессе работы будут организованы регулярные проверки и, в случае нарушений, рестораторов ждут штрафы вплоть до закрытия по решению суда.