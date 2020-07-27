"NordStar первой среди российских авиакомпаний приступила к возврату денежных средств по депозитным ваучерам, оформленным в период сложной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Такое решение перевозчик принял в связи с возобновлением летней программы полетов и определенным восстановлением пассажиропотока с июня. На первом этапе, начиная с 27 июля, будут возвращаться деньги по билетам, оформленным с 1 мая 2020 года без ограничения даты вылета, а также по билетам отменённых рейсов без ограничения даты вылета и даты оформления билета.

Возврат денег производится в течение 10 дней с даты поступления заявления на возврат. Компания будет возвращать полную стоимость билета, в случае отмены рейса или вынужденного отказа от перевозки.

В целом возврат денег по ваучерам, введенным перевозчиком в конце апреля, затронет около 30% пассажиров. Остальные 70% пассажиров с помощью ваучера переоформили авиабилеты на другие даты вылета и направления, отмечает компания.