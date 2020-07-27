"Организаторами мероприятия под девизом "Эко и вело" выступают комитет по туризму и грантополучатели Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" Адам Оздоев и Адам Мальсагов. Среди участников, готовых преодолеть внушительное расстояние в 76 километров, заявлены и жители соседних регионов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, идея проведения велопохода вызвала огромный интерес со стороны общества. Сказывается долгое ожидание открытия туристического сезона и желание провести досуг с пользой для души и тела на свежем воздухе.

На финише участников ждет республиканский фестиваль экологического туризма "Наедине с природой". Его кульминацией станет проведение фотовыставки, которая в итоге определит фотолидеров экологического туризма со всей республики, успешно транслирующих широкой общественности богатую флору и фауну региона.

Среди лидеров будет разыгран призовой фонд проекта-конкурса и отдых на высокогорном курорте Ингушетии — "Армхи".

В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы ремесленников, лучников, педагогов национального танца. Всех посетителей ожидает развернутая культурно-массовая программа.

По данным пресс-службы Комтуризма, все праздничные культурные и спортивные мероприятия, включая масштабные выставки, концерты, забеги, турниры в текущем году в регионе проходят в честь 250-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав России.