"Эрмитаж постепенно возвращается к своей социальной политике, в соответствии с которой музей самостоятельно определяет льготные категории граждан, имеющих право на бесплатное посещение. Первыми, кому музей предоставляет право бесплатного посещения в любой день, станут дети до 7 лет", — говорится в сообщении.

С начала августа 2020 года дети, не достигшие возраста 7 лет, вне зависимости от гражданства, смогут получить бесплатный входной билет на посещение музея по маршрутам, которые не предполагают экскурсионного обслуживания.

Таким образом, дошкольники смогут пройти по Главному музейному комплексу, Главному штабу, Музею Императорского фарфорового завода.

Дворец Меншикова, Зимний дворец Петра I, Реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня" сейчас можно посетить только в составе экскурсионных групп, поэтому электронные билеты с экскурсионным обслуживанием в эти объекты остаются платными для всех категорий граждан.