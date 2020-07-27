Теперь в регионе разрешено проведение культурных, выставочных, просветительских мероприятий с участием не более 100 человек. Рекомендуемая норма — из расчета один человек на 4 кв. метра.

Кроме того, в регионе возобновляют работу заведения общепита. Пока посетителей разрешено обслуживать на летних верандах и террасах, обеспечивающих соблюдение социальной дистанции.

При заключении брака загсам разрешено принимать не более 10 человек, включая жениха с невестой. При себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Помимо прочего в регионе возобновляется работа многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению.

Все остальные ограничительные мероприятия сохраняются до 3 августа включительно.