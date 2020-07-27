В частности, жители будут обязаны носить маски во всех публичных местах; ранее подобное предписание действовали в отношении общественного транспорта.

Ресторанам и закусочным будет разрешено работать лишь на вынос. Со среды прекратят работу плавательные бассейны и спортивные залы, а бары, салоны красоты и игровые залы так и останутся закрыты.

Запрет на собрания людей числом больше четырех ужесточат еще сильнее: теперь собираться можно будет лишь по двое.

По данным AP, запрет вводится сроком на неделю.

В администрации Гонконга подчеркнули, что следующие две-три недели будут критически важными для предотвращения распространения коронавируса.

Согласно информации AP, с начала эпидемии в Гонконге выявили 2 634 случаев болезни, при 20 летальных исходах. Однако 1 164 случаев пришлись на последние две недели, причем большинство из них не являются завозными. Между тем, в мае и июне в Гонконге несколько недель не фиксировались случаи локальной передачи вируса.