"Можно сказать, что Турция открывается вовремя: спрос на отечественные курорты в значительной степени уже реализован. Снижение продаж туроператоров сейчас составляет 5-10%, оно связано с дефицитом мест в отелях юга России", — отметила Тюрина.

По ее словам, все, кто хотел купить туры на черноморские курорты РФ, уже это сделал, поэтому ажиотажный спрос на российские курорты закончился еще на прошлой неделе. Наибольшим спросом пользовались отели 4-5*. На август туркомпании надеются допродать и бюджетное размещение.

"В большинстве туристических компаний перебронирований с российских курортов на турецкие нет, поменять тур можно только со штрафами. Аннуляции возможны в дорогом ценовом сегменте, в низком и среднем изменений не произойдет. Хотя многие туристы звонят и уточняют возможность перебронирования поездки", — рассказала эксперт.

Россия с 1 августа возобновляет рейсы в Стамбул и Анкару, с 10 — в Анталью, Бодрум и Даламан.

"Ближайшие дни покажут, что решат россияне. Влияние Турции неизбежно, но вряд ли она оттянет больше 10-15% от августовских продаж. Открытие Турции происходит вполне с учетом интересов внутреннего туризма: если Краснодарский край и Крым примут в августе на 10% меньше путешественников, это будет сравнимо с прошлогодними показателями", — заключила Тюрина.