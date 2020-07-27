"Вылеты из всех городов будут осуществляться ежедневно на крыльях национального перевозчика Turkish airlines, а также партнерских авиакомпаний AZUR air и Red Wings. К бронированию доступны экскурсионные туры в Стамбул и Каппадокию на регулярных рейсах и пляжный отдых на базе регулярной и чартерной перевозки в отелях средиземноморского побережья Турции с прилетом в Анталью и эгейского побережья Турции с прилетом в Даламан", — сказали в пресс-службе в понедельник.

В ассортименте туроператора – более 300 отелей в провинции Анталья, более 90 отелей на эгейском побережье и более 300 городских отелей Стамбула. Вылеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Стамбул, Анталью и Даламан будут осуществляться ежедневно.

"Все клиенты "Интуриста", чьи туры в Турцию были аннулированы из-за отмены авиасообщения между странами, могут восстановить свою бронь, обратившись в агентство, где был приобретен тур. Также возможны перебронирования туров из других городов на вылет из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону", — пояснили в пресс-службе туроператора.

Рейсы в Стамбул будут выполняться с 1 августа, в Анталью и Даламан – с 10 августа. Как подчеркнули в компании, летние чартерные программы в Анталью и Даламан продлятся до конца октября.

"В настоящий момент еще не все курортные отели анталийского и эгейского побережья успели открыться и предоставить актуальную информацию о своей работе. Большинство отелей, представленных в нашем ассортименте, уже получили необходимый "сертификат здоровья" и неукоснительно выполняют стандарты безопасности, разработанные правительством Турции. Ожидаем, что к 10 августа ассортимент отелей "Интуриста" расширится, а часть из них мы, как и в прошлые годы, будем предлагать на эксклюзивной основе", — цитирует пресс-служба исполнительного директора "Интуриста" Сергея Толчина.

Стоимость недельного тура на двоих с размещением в отеле 3* в Анталье и питанием по системе "все включено" составит от 68 145 руб., вылет – 10 августа. Стоимость недельного тура на эгейское побережье Турции с размещением в Мармарисе составит от 76 918 руб. на двоих, питание – завтраки.