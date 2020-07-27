"Мы идем с определенной задачей — исследовать окрестности и наметить маршрут. На вершине 1600 метров есть горное озеро. Еще один интересный объект — сквозная пещера. Есть задумка организовать в этих местах летний палаточный лагерь. Нужно найти площадку для посадки вертолета. У этого северного направления большие перспективы", — отметил организатор экспедиции Андрей Давыдюк, чьи слова приводятся в сообщении.

Гора Город-Макит расположена в Селемджинском районе. Эта вершина является пиком хребта Ям-Алинь и официально считается самой высокой точкой Приамурья (почти 2300 метров над уровнем моря). Гора находится на границе с Хабаровским краем и разделяет бассейны двух крупных амурских рек — Буреи и Зеи.

Организаторы экспедиции не исключают формирование межрегионального маршрута, часть которого пройдет по территории Хабаровского края. Это водный сплав по реке Нимелен до села имени Полины Осипенко или до села Тугур, где открывается выход к Охотскому морю.

В экспедиции, которая продлится две недели, примут участие восемь человек, среди которых представители туристической компании, Норского заповедника, спасотряда гражданской авиации, энтузиасты.

Группа стартует из Благовещенска до поселка Златоустовск (Харга). Оттуда — заброска в тайгу вездеходом. Команде предстоит пройти более 50 километров пешком по абсолютно диким местам и непролазному стланику. Новый туристический маршрут предполагает заброску групп к палаточному лагерю вертолетом из поселка Экимчан.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин назвал развитие туризма стратегической задачей на Дальнем Востоке. В мае Путин заявил, что в России нужно активнее развивать внутренний туризм, форсировать возможности на этом направлении, формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления в России.