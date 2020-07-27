"Три различных вида сезонных ски-пассов и годовой ски-пасс с понедельника продаются в онлайн-магазине курорта, после покупки их можно будет получить в инфоцентрах или кассах в любое удобное время. До 31 августа по акции "Ранние продажи" на все сезонные ски-пассы действуют скидки от 24 до 28%", — сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что взрослый сезонный ски-пасс "Роза Хутор" при покупке до 31 августа обойдется в 32,9 тыс. рублей вместо 45 тыс. рублей, а детский – в 12,9 тыс. вместо 17 тыс. Он действует на все дни горнолыжного сезона 2020/21 и все зоны катания.

В предстоящем зимнем сезоне гостям курорта будут доступны и два других варианта сезонных ски-пассов. Например, "Утренний" на все зоны катания, кроме Южного склона (подъемник Эдельвейс), действует до 11:30 часов утра. Его стоимость для гостей от 15 лет составит 14,9 тыс. рублей.

Вторая новинка, сезонный ски-пасс "Обер Хутор" за 18,9 тыс. рублей, позволит воспользоваться подъемниками Волчья Скала, Дриада, Тундра, Дафна и Беседа в период с 11 января и до конца сезона 2021. Протяженность трасс этой зоны превышает 26 км.

"В качестве компенсации за незавершенный прошлый зимний сезон, до конца лета мы предоставляем всем владельцам сезонных ски-пассов 2019/20 персональный промокод с дополнительной скидкой 10% на такие же ски-пассы на предстоящей зимний сезон", — добавили на курорте.

Российские курорты и объекты размещения 28 марта прекратили прием туристов из-за пандемии коронавируса.