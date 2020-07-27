Дворец, построенный по указу императрицы Екатерины II, является памятником архитектуры конца XVIII столетия — объектом культурного наследия.

"К 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты в усадьбе Бобринских на федеральные и региональные средства проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы как самого дворца, так и въездной башни. Сейчас восстановленная башня впервые открыта для посетителей", — говорится в сообщении.

В башне создана новая современная экспозиция по истории города Богородицка. В неё вошли подлинные предметы городского и крестьянского быта, находки археологии, архивные документы, костюмы и образцы игрушки. Экспозиция оснащена современными мультимедийными технологиями.

Также проведен ремонт смотровой площадки дворца-музея, восстановлены пруды на территории комплекса.

Род Бобринских ведет свою родословную от внебрачного сына Екатерины II и Григория Орлова Алексея Бобринского. Сам Бобринский был видным государственным деятелем, министром путей сообщения.

В музейный ансамбль входит дворец с 13 экспозиционными залами площадью около 800 кв. метров, 53 га парка и въездная башня. В 1941 году дворец был практически полностью разрушен. В 1960-х годах было принято решение о возрождении усадьбы. В 1988 году Богородицкий дворец-музей открылся для посетителей. Фонды дворца-музея насчитывают почти 15 тыс. экспонатов. Музей принимает в год более 65 тыс. посетителей.

Богородицкий Дворец-музей с парком включены в федеральный туристский маршрут "Русские усадьбы".

500-летие Тульского кремля как начала Большой засечной черты будет отмечаться в сентябре 2020 года.