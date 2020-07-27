"Составы на паровозной тяге будут следовать от станции Байкал по средам и субботам, обратный маршрут — по четвергам и воскресеньям", — говорится в сообщении.

Перевозки на паровозной тяге на КБЖД круглогодичные, однако из-за COVID-19 они были прерваны весной этого года.

Железнодорожники уточняют, что с начала июля на КБЖД были также запущены экскурсионные туры на поездах с тепловозной тягой. Их осуществляет Байкальская пассажирская пригородная компания. За один день на таком поезде можно проехать всю КБЖД.

Кругобайкальская железная дорога — ответвление от современного хода Транссибирской железнодорожной магистрали, идущее вдоль берега озера Байкал от города Слюдянка до порта Байкал. На КБЖД более 200 мостов, 38 тоннелей, галереи, станционные постройки и церкви — всего 807 объектов. Практически все они возведены вручную за шесть лет — с 1899 по 1905 годы. Длина дороги — 85 км.

Сейчас КБЖД используется для туристических целей.