Газета напоминает, что Дананг является одним из крупнейших городов страны и популярным туристическим направлением.

Отмечается, что диагноз "коронавирус" был поставлен в минувшую субботу 57-летнему жителю города, которого пришел с недомоганием в больницу еще 20 июля, а сейчас находится в критическом состоянии. Однако источник заражения неизвестен: этот инфицированный не покидал Дананг в последние месяцы, однако трижды посещал медицинские учреждения и один раз свадьбу.

Между тем, правительство объявило о необходимости придерживаться физической дистанции в Дананге — вплоть до дальнейшего уведомления. Жители обязаны носить маски в общественных местах, а собрания с участием более 30 человек запрещены. Въезд в город для туристов запрещен.

Въезд почти всех иностранцев во Вьетнам по-прежнему запрещен, а прибывающие обязаны отправиться в карантин.

The Guardian напоминает, что во Вьетнаме были выявлены 420 случаев заболевания коронавирусом, но летальных исходов нет. Такие показатели, по мнению наблюдателей, были достигнуты благодаря жесткому карантину и широкомасштабному тестированию на это заболевание.