"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5635 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1404 (24,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении оперштаба в понедельник.

В Москве выявлено 694 заболевших.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 818 120 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наименьшие темпы прироста за сутки — в Ненецком АО (0%), Московской и Липецкой областях (по 0,2%), Москве, Калужской, Брянской, Смоленской областях, Кабардино-Балкарской республике, Забайкальском крае, Севастополе (по 0,3%).

За последние сутки подтверждено 85 летальных случаев, из них 13 — в Москве.

За весь период по России умерло 13 354 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 079 человек, из них 264 — в Москве. За весь период выписано по выздоровлению по России — 603 329 человек.

Еще 252 заболевших коронавирусом за сутки выявлено в Свердловской области, по 188 — в Нижегородской области и Ханты-Мансийском АО, 172 — в Санкт-Петербурге, 165 — в Иркутской области, 162 — в Красноярском крае, 158 — в Мурманской области, 139 — в Московской области, 135 — в Ростовской области, 134 — в Алтайском крае, 128 — в Челябинской области, 123 — в Ямало-Ненецком АО, 118 — в Хабаровском крае, 114 — в Омской области, 111 — в Оренбургской области, 109 — в Приморском крае, 104 — в Новосибирской области, 102 — в Ульяновской области, еще в 65 регионах — меньше 100 заболевших.

Еще 10 умерших за сутки — в Санкт-Петербурге, девять — в Московской области, по шесть — в Новосибирской области, четыре — Свердловской, Иркутской областях, Ханты-Мансийском АО, по три — в Тульской, Ивановской, Нижегородской областях, Дагестане, по два — в Тверской, Кировской, Мурманской, Ростовской областях, Пермском крае, Тыве, одному — во Владимирской, Псковской, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Пензенской, Самарской, Ульяновской областях, Татарстане, Краснодарском, Хабаровском краях.