В сравнении с июнем 2019 г. показатель рухнул на 81%. Но в мае падение было значительнее — на уровне 94%, было перевезено 497 тыс. человек.

Почти все перевозки в июне были выполнены внутри РФ — 1,75 млн человек. На международных линиях перевезено лишь 52,5 тыс. пассажиров.

Чуть меньше остальных аэропортов Москвы из-за последствий коронавируса в прошлом месяце пострадало Домодедово: его пассажиропоток упал год к году на 73%, до 717 тыс. человек. Бессменный в последние годы лидер Шереметьево обслужил немного меньше — 612 тыс. человек (-87%). Перевозки через Внуково составили 471 тыс. человек (-80%).

За январь-июнь пассажиропоток трех аэропортов сократился на 55%, до 21 млн человек. Перевозки через Шереметьево упали на 58%, до 9,7 млн человек, через Домодедово — на 49%, до 6,5 млн человек, через Внуково — на 54%, до 4,9 млн человек.