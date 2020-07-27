Как сообщает пресс-служба театра, для обеспечения безопасности публики количество мест в зале будет сокращено вдвое, зрители будут сидеть в шахматном порядке и должны использовать средства индивидуальной защиты.

1 августа историческую сцену откроет опера Верди "Риголетто". Главную партию исполнят Владислав Сулимский и сопрано Ольга Перетятько. Певица неоднократно выходила в этой опере на сценах Нью-Йорка, Мадрида, Вены, Парижа и Берлина, но в спектакле Мариинского театра примет участие впервые. Роль Герцога исполнит Александр Михайлов, за дирижерским пультом — Валерий Гергиев.

Звездный состав ждет зрителей в "Аттиле" Верди. Для выступления в одной из своих партий на фестиваль приедет Ильдар Абдразаков. Его партнерами по сцене станут Татьяна Сержан (Одабелла), Сергей Скороходов (Форесто), Владислав Сулимский (Эцио). Также Ильдара Абдразакова можно будет услышать в концертном исполнении "Бориса Годунова" Мусоргского. Оба вечера пройдут под управлением Гергиева.

Зрители вновь могут увидеть "Летучего голландца" Вагнера при участии Евгения Никитина и Елены Стихиной и "Кармен", где заглавную партию исполнит Юлия Маточкина. В Концертном зале в полусценической версии пройдет "Любовь к трем апельсинам" Прокофьева, а на исторической сцене — "Свадьба Фигаро" Моцарта.

На новую сцену впервые перенесут "Аиду" Верди. Постановка Алексея Степанюка будет адаптирован под новые условия и правила — сократят количество артистов хора и миманса, пересмотрен ряд мизансцен. В главных партиях выйдут: Татьяна Сержан (Аида), Екатерина Семенчук (Амнерис), Олег Видеман (Радамес), Евгений Никитин (Рамфис), Алексей Марков (Амонасро), Михаил Петренко (Царь Египта). Дирижер — Кристиан Кнапп.

30 июля на сцену Мариинского-2 вновь вернутся балетные спектакли — одноактные "Юноша и смерть" Ролана Пети, "В ночи" Джерома Роббинса, "Видение розы" и "Лебедь" Михаила Фокина. Театр покажет первый двухактный спектакль с участием не только солистов, но и артистов кордебалета станет "Сильфида".

"Постановку, которую называют манифестом балетного романтизма, можно будет увидеть 5 августа на исторической сцене. Сохранится в программе фестиваля и формат балетных гала-концертов — хорошая возможность за один вечер познакомиться с обширным репертуаром театра в исполнении звезд его труппы и увидеть номера современной хореографии", — говорится в сообщении.