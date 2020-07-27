"Преимущественно, туристы, посещающие нацпарк, приезжают из центральных регионов РФ, а также из Москвы, Санкт-Петербурга. Как правило, российские туристы проводят здесь около недели", — сказала она.

По словам Кудриной, иностранных туристов в этом сезоне на Чукотке не будет, так как заходы зарубежный круизных лайнеров отменены из-за ситуации с коронавирусом, однако российских туристических групп ожидается не меньше, чем в прежние годы.

"Сейчас уже расписаны все даты для проведения экскурсионных программ до середины сентября. Сроки начала сезона сместились совсем немного: первая группа приехала в парк на прошлой неделе. Обычно сезон начинается чуть раньше. Кроме групп, приезжают и самостоятельные туристы, которые посещают территорию парка без сопровождения, их тоже не меньше обычного", — сказала Кудрина.

Традиционно туристический сезон в национальном парке приходится на конец июля — начало сентября. Скопления китов, лежбища моржей, птичьи базары, яркие краски тундры могут увидеть летом туристы в нацпарке.

Национальный парк "Берингия" является самой восточной природоохранной территорией России и расположен на Чукотском полуострове. Крайняя восточная точка России — мыс Дежнева — находится на территории парка.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в мае заявил, что в России нужно активнее развивать внутренний туризм, форсировать возможности на этом направлении, формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления в России.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на частичную компенсацию путешествующим по России средств, потраченных на путевку.

Ранее глава государства назвал развитие туризма стратегической задачей на Дальнем Востоке. Также Владимир Путин в обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации напомнил, что только за последние пять лет Россию посетили более 125 млн иностранных туристов, что является результатом последовательной работы страны по развитию туриндустрии.