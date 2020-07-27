Пресс-служба администрации области сообщает, что на данном этапе в гостиницы разрешается принимать только жителей Владимирской области и лиц, прибывающих в служебные командировки. При этом объектам размещения запрещается оказание дополнительных услуг посетителям.

Кроме того, в регионе возобновляют работу апартотели и базы отдыха. Организация общественного питания на таких базах запрещена, но в номерах полагается иметь кухни для самостоятельного приготовления пищи. Также в номерах должны быть санузлы.