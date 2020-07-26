Газета напоминает, что это первые случаи заражения коронавирусом в стране за более чем три месяца — с апреля. Однако, отмечает издание, власти пока не сообщили, связаны ли между собой эти два случая заражения.

Между тем, правительство объявило о необходимости придерживаться физической дистанции в Дананге вплоть до дальнейшего уведомления. Жители обязаны носить маски в общественных местах, а собрания с участием более 30 человек запрещены. Город на 14 дней прекращает принимать приезжающих туристов, а все культурные, религиозные и спортивные мероприятия пока что отменяются.

Во Вьетнаме были выявлены 418 случаев заболевания коронавирусом, а летальных исходов нет. Такие показатели, по мнению наблюдателей, были достигнуты благодаря жесткому карантину и широкомасштабному тестированию на это заболевание.

Дананг — город и курорт на побережье Южно-Китайского моря в центральном Вьетнаме. Популярен у туристов благодаря длинным песчаным пляжам, некоторые из которых считаются лучшими в стране.