Соответствующее распоряжение утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Три новых пункта пропуска, где действуют электронные визы, добавляются к десяти уже действующим на Дальнем Востоке. Это аэропорты Анадыря (Угольный), Благовещенска, Владивостока (Кневичи), Петропавловска-Камчатского (Елизово), Улан-Удэ (Мухино), Хабаровска (Новый), Читы (Кадала) и Южно-Сахалинска (Хомутово), а также автомобильные пункты пропуска — Полтавка и Турий Рог в Приморье", — говорится в сообщении.

Отмечается, что электронная виза оформляется онлайн бесплатно, является однократной и выдается на восемь суток. Для ее получения не требуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель поездки. Подать заявку на получение визы можно за четыре дня до начала путешествия.

"Такой упрощенный порядок пользуется популярностью у иностранцев для туристических, деловых, гуманитарных поездок, в том числе для участия в научных, культурных и спортивных событиях", — добавили в пресс-службе.

Пересекать границу по электронной визе пока разрешается только через погранпункты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калининградской области и на Дальнем Востоке. "С 2021 года упрощённый порядок планируют распространить на всю страну, а срок пребывания иностранных граждан в России увеличить до 16 дней. Это поможет развитию туризма, повысит инвестиционную привлекательность регионов и будет способствовать росту экономики в целом", — говорится в сообщении пресс-службы.