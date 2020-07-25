«Во время полета пассажиры должны полностью заполнить информационную форму, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах. В случае выявления в самолете лица с подозрением на коронавирус, сразу будут проводиться необходимые процедуры», — говорится в сообщении дипломатического ведомства на его странице в Facebook.

Как сообщает посольство, в терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля каждому пассажиру измерят температуру, а при выявлении повышенной температуры изучат симптомы. В случае обнаружения пассажира с подозрением на коронавирус он будет помещен в карантин/изоляцию и направлен в госпиталь для обследования.

Дипведомство уточняет, что в случае, если у пассажира будет подтвержден коронавирус, информация обо всех его соседях в самолете, их личные данные и адрес для связи будут переданы в управления здравоохранения. Речь идет о пассажирах, которые занимали по два кресла спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего, а если он сидел у прохода – по диагонали спереди и сзади.

«В случае, если станет известно о наличии зараженного Covid-19 в период после полета, контактировавшие с больным в самолете будут установлены по их формам пассажиров. Лица, определенные как контактировавшие с больным в самолете, будут помещаться в 14-дневный карантин/изоляцию, в отношении них будут применяться действующие на тот момент карантинные и изоляционные процедуры», — говорится в сообщении дипведомства.

При отсутствии случаев заболевания в самолете пассажиры смогут покинуть аэропорт. Как сообщает посольство, тесты на коронавирус в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, справка о проведенном тестировании также не нужна. В крупных туристических воздушных гаванях страны (Анталья, Даламан, Измир, Стамбул) созданы центры диагностики, где желающие могут сделать тест на коронавирус на платной основе (15 евро).

«Необходимо также учитывать, что власти Турции на регулярной основе призывают граждан соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены, стараться максимально минимизировать контакты. Ношение медицинских масок остается обязательным, как в общественных местах, так и на улице в большинстве городов, включая Анкару, Стамбул, Измир, Муглу. За несоблюдение правил ношения маски действует штраф в 900 турецких лир (около 9300 рублей)», — подчеркивают в посольстве.

«Со своей стороны, рекомендовали бы российским гражданам в обязательном порядке приобретать медицинские страховки. По информации турецких властей, разработана линейка специальных страховок, в которые включено медобслуживание на случай заражения Covid-19. Их можно будет приобрести у туроператоров, при покупке авиабилета, в аэропортах до прохождения паспортного контроля, а также в режиме онлайн», — добавили в дипмиссии.

Россия с 1 августа возобновляет регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией.