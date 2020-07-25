«Полагаю, у туроператоров не возникнет никаких проблем с организацией полетных программ на курорты Турции. Обычно на это уходит 10-14 дней, даже если приходится искать борта, снимать их с других направлений. Сейчас же бортов на рынке в избытке, поскольку большинство границ остаются закрытыми, самолеты простаивают. Поэтому вопрос только в формальностях – авиакомпаниям получить допуски, если их нет, и слоты», — сказала она.

Правда, по ее словам, формально пока туры в Турцию продавать нельзя, так как «Ростуризм не отменил рекомендацию туроператорам воздержаться от продажи туров за границу из-за сложной эпидемиологической обстановки, которая действует с 19 марта».

В пятницу власти заявили, что с 1 августа Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Крупные туроператоры в тот же день объявили о начале продаж туров на базе регулярных рейсов и выставили пакеты на сайты. Росавиация сообщила, что чартерные рейсы в Турцию возобновятся наравне с регулярными 1 августа.