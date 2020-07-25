«Я хочу сказать, что такое количество людей, которое мы вывезли из Танзании, показывает, что это место очень популярное. Туристов было очень много, людей вывозили порционно, были и два месяца назад самолеты, и сейчас вывозили людей», — сказала она в эфире программы «Новости недели» на Youtube.

По словам Захаровой, многие не знают, что популярный у туристов остров Занзибар находится именно в Танзании.

По данным Росстата, в 2019 году в Танзании побывало 6,3 тыс. российских граждан, в том числе около 4 тыс. — с туристическими целями, в 2018 — 9,9 тыс.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина пояснила, что на пляжи Занзибара россияне летают зимой. "Лететь далеко, порядка 9 часов, если рейс прямой, а со стыковками вдвое дольше. Поэтому направление считается зимним, ведь летом есть пляжи и поближе. И уж точно его нельзя назвать массовым. Но в нынешней ситуации, когда особого выбора нет, желающие отдохнуть в Танзании могут появиться", — считает она.

При этом, по словам эксперта, турпакеты на Занзибар не могут быть дешевыми из-за дальности перелета, поэтому во многом спрос будет зависеть от того, какие цены предложат ли авиакомпании и туроператоры.

Россия 1 августа возобновляет международное авиасообщение, прерванное четыре месяца назад, 27 марта, из-за пандемии коронавируса. На первом этапе откроются регулярные рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию, которые пока могут выполняться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. В Танзании авиакомпании смогут летать на остров Занзибар.

Танзания — государство на восточном побережьье Африки, популярно у туристов благодаря большому количество национальных парков, где можно наблюдать животных в дикой природе. Здесь находится и самая высокая вершина континента гора Килиманджаро, притягивающая альпинистов, и крупные озера Виктория и Танганьика.

Занзибар — архипелаг из 75 островов, вытянутый вдоль побережья материковой части страны. Самый крупный остров с тем же названием — популярное место пляжного отдыха благодаря белоснежным песчаным пляжам и наличию хороших отелей, управляемых немецкими и итальянскими компаниями. Остров известен как место рождения певца Фредди Меркьюри. В год Танзанию посещают около 1,5 млн иностранных туристов.

В октябре 2019 года регулярные рейсы на Занзибар запустила авиакомпания «Россия». Зимой 2018 года чартерную программу на остров выполняла авиакомпания Nordwind.