"Полёты будут осуществляться российскими и иностранными авиакомпаниями на регулярной и чартерной основе. Ранее введённые ограничения количества прибывающих пассажиров в сутки в Москву и регионы на данных маршрутах отменены", — говорится в сообщении на сайте Росавиации.

Ранее сообщалось, что 00:00 мск 1 августа возобновляется воздушное сообщение из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Великобританию (Лондон), Турцию (Стамбул и Анкара) и Танзанию (Занзибар). С 00:00 10 августа также возобновляются полеты из указанных российских городов в Анталью, Даламан и Бодрум (Республика Турция).

Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции российские и иностранные авиакомпании при выполнении международных полетов в российские аэропорты должны будут соблюдать методические указания по организации работы аэропортов и авиакомпаний при поэтапном выходе из режима противоэпидемических ограничений.

В Росавиации продолжит свою деятельность Рабочая группа, координирующая перевозку российских граждан воздушным транспортом из иностранных государств в Российскую Федерацию в связи с введенными ограничениями. Формирование графика вывозных рейсов будет осуществляться на основании данных, полученных от Минкомсвязи России и МИД России.