"По самым скромным подсчетам, крымские отельеры смогут сохранить бронирования на более чем 10 млрд рублей. Это позволит не только сохранить бизнес, но и соблюсти права и интересы туристов", — приводятся в сообщении слова министра курортов Вадима Волченко.

Ранее со ссылкой на постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, сообщалось, что российские отели смогут предоставлять размещение или возвращать деньги туристам, чья бронь в гостиницах была аннулирована во время пандемии коронавируса, до 31 декабря 2021 года.

В документе отмечается, что туристу не придется доплачивать, если на новые даты стоимость номера возросла. Если же бронь была оплачена не полностью, то за оставшуюся часть надо будет доплатить, исходя из первоначальной цены.

Вместе с тем, согласно постановлению, турист может отказаться от переноса бронирования. "В этом случает отель должен вернуть ему деньги не позднее 31 декабря 2021 года. Для инвалидов, безработных, граждан старше 65 лет, а также для тех, кто находится на больничном более двух месяцев, действуют особые условия. Им вернут деньги в течение 90 дней с момента подачи заявления", — отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, постановление обязало гостиницы при их отказе от переноса дат размещения заплатить проценты в размере 1/365 ключевой ставки ЦБ на сумму неиспользованного бронирования за каждый календарный день — с момента подачи заявления до дня возврата денег.