Россия 1 августа возобновляет международное авиасообщение, прерванное четыре месяца назад, 27 марта, из-за пандемии коронавируса. На первом этапе откроются регулярные рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию, которые пока могут выполняться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. В Турции авиакомпании смогут летать в Стамбул и Анкару, а с 10 августа к ним добавятся Анталья, Бодрум и Даламан.

Формально туроператоры пока не могут продавать туры за рубеж, так как Ростуризм не отменил рекомендацию от 19 марта о нежелательности продаж туров за рубеж из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Как сообщил порталу «Интерфакс-Туризм» источник в туротрасли, участники рынка в пятницу ожидают отмены этой рекомендации ведомством.

«Продажи туров в Турцию на сезон 2020 открыты, и даже если ко времени поездки границы стран не будут открыты, туристы смогут перенести свой отдых на другие даты на максимально выгодных условиях. Также мы сохраняем ранее заявленные планы по полетным программам на летний сезон, не считая отдельных корректировок», — сообщили в компании Tez Tour.

Также в компании сообщили, что чартерная программа в Турцию снята предварительно до 10 августа в связи с неопределенностью. «Туры, забронированные до этой даты, могут быть перебронированы на альтернативные на максимально выгодных условиях, а туры с вылетом после этой даты, если чартеры будут запущены, будут выполнены», — заявили в Tez Tour.

Стоимость тура в августе для двух взрослых и ребенка до 12 лет составляет 76,3 тыс. рублей, включая размещение – в отеле 4* с питанием по системе "все включено"

В Coral Travel также открыли продажи туров, на сайте компании доступны все популярные курорты турецкого побережья. Стоимость самой дешевой поездки в регион Антальи начинается от 51 тыс. рублей на двоих с размещением в отеле Sun Vera Hotel 3* в Аланье и питанием по системе «все включено».

«В системе бронирования «Интуриста» открыты продажи туров с вылетами в турецкие Анталью и Даламан с 10 августа. Стоимость недельного тура в Анталью стартует от 63 тыс. рублей в отеле 4* с питанием по системе all inclusive», — рассказали в компании.

Там подчеркнули, что экскурсионные туры в Стамбул, куда авиакомпании смогут полететь уже 1 августа, появятся в системе бронирования туроператора в понедельник.

У Anex Tour стоимость турпакетов в Турцию на середину августа начинается от 60 тыс. рублей на двоих при размещении в отеле 3*.

В компании TUI Россия также рассказали, что открыли бронирование туров в Турцию. Уже с 1 августа туристы могут попасть на курорты, так как туроператор предлагает, в том числе, пакеты в Анталью с пересадкой в Стамбуле. Стоимость – от 49 тыс. рублей за неделю в двухместном номере отеля 5*. Недорогой вариант обойдется в 39 тыс. рублей за четыре ночи на двоих в таком же отеле.

Ранее коммерческий директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин сообщил порталу «Интерфакс-Туризм», что туроператоры рассчитывают на восстановление 30-40% турпотока в Турцию на базе регулярных рейсов, если российские власти не введут каких-то ограничений для возвращающихся туристов в связи с пандемией коронавируса. В число таких ограничений могут войти обязательный карантин или тесты.