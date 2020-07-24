«Перенос бронирования может быть осуществлен на период в течение 18 месяцев с даты, на которую заказчиком (потребителем) было осуществлено бронирование, но не позднее 31 декабря 2021 г., а также при условии, что услуги размещения оплачены заказчиком (потребителем) полностью либо частично», — говорится в постановлении.

В документе отмечается, что туристу не придется доплачивать, если на новые даты стоимость номера возросла. Если же бронь была оплачена не полностью, то за оставшуюся часть надо будет доплатить, исходя из первоначальной цены.

Вместе с тем, согласно постановлению, турист может отказаться от переноса бронирования.

«В этом случает отель должен вернуть ему деньги не позднее 31 декабря 2021 года. Для инвалидов, безработных, граждан старше 65 лет, а также для тех, кто находится на больничном более двух месяцев, действуют особые условия. Им вернут деньги в течение 90 дней с момента подачи заявления», — отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, постановление обязало гостиницы при их отказе от переноса дат размещения заплатить проценты в размере 1/365 ключевой ставки ЦБ на сумму неиспользованного бронирования за каждый календарный день – с момента подачи заявления до дня возврата денег.