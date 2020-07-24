Исследование показало, что среди молодежи в возрасте до 24 лет съездить за границу готовы 19% респондентов.

Между тем, согласно опросу, 59% сограждан однозначно не готовы планировать поездки за рубеж, 26% — скорее не готовы к заграничным вояжам, отмечают в Superjob.ru. Основной сдерживающий фактор, как показало исследование, связан не с опасениями коронавируса, а с нехваткой финансовых средств.

Опрос был проведён 14-21 июля 2020 года среди 1600 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 333 населённых пунктах, во всех федеральных округах.