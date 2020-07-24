С 31 июля по 4 октября рейсы будут выполняться дважды в день по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а с 1 августа по 3 октября еще и по субботам.

В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" уточнили, что в настоящее время рейсы выполняются по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям раз в день.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в "Домодедово", "Кольцово" и "Пулково". Флот состоит из 48 самолетов семейства A320. Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.