Отмечается, что это самый высокий подобный показатель с 17 июня.

Кроме того, уже второй день подряд в Польше фиксируют больше 400 новых случаев за сутки, что свидетельствует об ускорении темпов распространения коронавирусной инфекции в стране после продолжительного снижения этого показателя.

За минувшие сутки в Польше впоследствии заболевания коронавирусом скончались четыре человека.

Тем временем вице-премьера Польши Ядвига Эмилевич указала, что введение ограничений из-за роста числа новых случаев не рассматривается. Она призвал жителей страны продолжать соблюдать дистанцию, правила гигиены и носить маску.

За время пандемии в Польше выявлено 42 тыс. случаев заражения COVID-19, 1,6 тыс. заболевших коронавирусом скончались.