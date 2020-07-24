"Мы рассматриваем возможность организации авиасообщения с Танзанией", — привела его слова пресс-служба перевозчика.

До того, как РФ ограничила авиасообщение за рубеж из-за пандемии COVID-19, Utair не выполняла рейсы в Танзанию.

В разное время полетные программы в аэропорт Занзибара (курортный остров в составе Танзании) выполняли авиакомпании "Россия", Nordwind.

Ранее в пятницу власти РФ сообщили о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. На первом этапе откроются рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию, которые пока могут выполняться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, с 1 августа можно будет отправиться в Лондон (все прилетающие должны будут пройти 14-дневный карантин), Анкару и Стамбул, с 10 августа — в курортные Анталию, Бодрум и Даламан. В Танзании для россиян будет доступен курорт Занзибар.