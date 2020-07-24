С понедельника также смогут возобновить работу бассейны и фитнес-центры, объекты розничной торговли и оказания услуг, расположенные в торговых и торгово-развлекательных центрах, но лишь при наличии обособленных помещений и торговых залов.

Объекты развлечения и досуга в торговых центрах пока работать не будут, но детские игровые площадки откроют и в ТРК, и на предприятиях общественного питания. Фуд-корты в ТРК пока не открываются.

В то же время в Петербурге сохраняется запрет на розничную торговлю и оказание услуг в коридорах, атриумах, фойе и иных местах общего пользования торговых и торгово-развлекательных комплексов.

Работа примерочных зон магазинов возможна при соблюдении ряда условий.

Детские сады возобновляют работу в обычном режиме.

Вводятся послабления для регистрации браков: в помещении, где проводится торжественная регистрация браков, станет возможным одновременное присутствие до 30 человек.

С понедельника также снимается запрет на работу частных музеев и выставочных залов, могут начать работу аквапарки, возобновляется деятельность туроператоров и турагентов, станут доступны экскурсионные услуги.

Снимается запрет на проведение тестовых поездок в автосалонах, розничную торговлю и оказание услуг общественного питания в садах, парках и скверах Санкт-Петербурга.

Остальные ограничения продлеваются до 16 августа. В частности, сохраняется временное ограничение на проведение досуговых, спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий, публичных мероприятий.