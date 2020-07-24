"Во второй половине августа будет дополнительно проработан вопрос рассадки зрителей в залах и направлены предложения в Роспотребнадзор. Мы ожидаем, что театры начнут сезон по готовности, ориентировочно, в середине сентября. Но все, безусловно, зависит от решения местных властей и главных государственных санитарных врачей в регионах", — сказала Любимова, слова которой привели в пресс-службе Минкультуры РФ.