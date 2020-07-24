"Вывозные рейсы. Граждане из разных стран прилетают, на сегодня они должны быть под наблюдением в течение 14 дней или дома или в обсервации. Мы рассматриваем возможность изменения этой нормы", — сказала Попова в интервью "России 24" (ВГТРК) в пятницу.

Она добавила, что для оценки всех факторов риска и возможных последствий "потребуется какое-то время, но мы надеемся, что ситуация позволит нам отменить и эту норму в ближайшее время".

Она напомнила, что для иностранных граждан, прилетающих регулярными рейсами, будет действовать правило о предоставлении справки на русском или английском языке с отрицательным результатом исследования на коронавирус, которое было сделано не позже, чем за 72 часа до рейса.

Для граждан РФ, прилетающих регулярными рейсами, нужно пройти такое же исследование в течение 72 часов после прилета и представить данные об этом на портале госуслуг.

Попова отметила, что разрешение рейсов "не означает, что риски позади, вирус остается с нами и достаточно активным".