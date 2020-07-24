На "Московской бирже" акции "Аэрофлота" к 15:52 МСК стоили 87,88 рубля (+1,8%), максимум сделок составил 89,4 рубля (+3,5%); объем торгов превысил 2,05 млрд рублей.

Индекс МосБиржи просел до 2849,53 пункта (-0,1%), индекс РТС — до 1249,34 пункта (-1%).

Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 августа начнет полеты в Лондон и Стамбул, сообщил журналистам официальный представитель "Аэрофлота". Ранее в пятницу власти РФ сообщили о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. На первом этапе откроются рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию, которые будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.