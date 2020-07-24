"Проведена проверка публикации в соцсетях информации о том, что в Нальчике на аттракционе люди восемь минут провисели вниз головой. Проверкой в действиях индивидуального предпринимателя выявлен факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Аттракцион введен в эксплуатацию без государственной регистрации", — сказал сотрудник региональной прокуратуры.

Он отметил, что в настоящее время по требованию прокуратуры КБР эксплуатация аттракционов приостановлена.

Прокурор КБР направил в следственные органы материалы для решения вопроса об уголовном преследовании предпринимателя по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Кроме того, прокуратурой возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ч.1 ст.14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок оказания населению услуг).