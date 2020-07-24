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Как следует из письма Ростуризма, направленного туроператорам (есть в распоряжении портала «Интерфакс-Туризм»), все желающие должны до 24 июля подтвердить намерение участвовать в программе стимулирования доступных внутренних туристских поездок. Также нужно до 29 июля разместить сведения о турах с кэшбеком в отдельной вкладке на сайте туроператора, там же опубликовать информацию о программе и правилах ее проведения.

Первую акцию ведомство планирует провести до 10 августа.

«Для участия в программе необходимо сформировать турпакет, включающий перевозку и проживание, или круизный маршрут с проживанием на корабле, либо проживание без транспортной услуги. Размещение можно предлагать только в гостиницах, прошедших классификацию», — говорится в письме.

Как сообщалось, в программе принимают участие все регионы России, продолжительность тура не может быть меньше пяти дней. Туроператоры могут предлагать и комбинированные поездки с посещением нескольких регионов. При этом, как следует из письма, «турпакеты с посещением столиц субъектов могут быть только комбинированные, предлагающие до двух ночей в столице и остальные дни с проживанием в любом ином субъекте РФ».

Многие крупные туроператоры сообщили порталу «Интерфакс-Туризм», что уже направили заявки в Ростуризм для участия в программе субсидирования поездок. В TUI Россия планируют продвигать Бурятию, Карелию, Калининградскую, Иркутскую, Сахалинскую области, Приморский край и другие регионы. Туроператор "Дельфин" включил в заявку 10 направлений, среди них – Татарстан, Владимирская, Ярославская, Иркутская области, Карелия. «Интурист» предложит туры с кэшбеком в 12 регионов.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), к программе также присоединятся операторы речных круизов.

«Так, «Водоходъ» намерен включить в программу более ста круизов в регионы, где развита круизная речная навигация, среди них – республики Карелия, Татарстан, Астраханская, Архангельская, Нижегородская, Ярославская области, Пермский край и другие, а с 1 октября в список будут включены Москва и Санкт-Петербург. В «Мостурфлоте» в список вошли круизы, проходящие по территориям Ростовской, Самарской, Саратовской, Нижегородской, Ленинградской, Волгоградской, Ярославской, Вологодской, Архангельской, Астраханской и других областей», — рассказали в АТОР.

Премьер-министр Михаил Мишустин в среду подписал распоряжение о выделении правительством 15 млрд рублей на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбек в размере 5 тыс. рублей за поездку стоимость от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. – от 50 до 75 тыс., 15 тыс. – за поездку дороже 75 тыс. рублей.

Одно из условий участие в программе – приобретение тура у туроператора либо отеля в онлайне и его оплата картой "Мир".