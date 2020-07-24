"Уже первого августа мы полетим в Лондон и в Стамбул, и ждем дальнейших решений правительства", — сказал Демин.

"Конечно, на полное восстановление потребуется время, тем не менее, "Аэрофлот" всегда исходил из того, что мы должны поддерживать высокую степень операционной готовности к восстановлению полетов", — добавил он.

Ранее в пятницу власти РФ сообщили о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. На первом этапе откроются рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию, которые будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, с 1 августа можно будет отправиться в Лондон, при этом все прилетающие должны будут пройти 14-дневный карантин. По Турции принято два решения: с 1 августа возобновляется авиасообщение в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в курортные Анталию, Бодрум и Даламан. В Танзании для россиян будет доступен курорт Занзибар.