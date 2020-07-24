"На данный момент мы не получали никаких официальных документов от регулирующих органов. Безусловно, как только у нас появится разрешение и детали по возможным направлениям, будем готовы сразу же начать выполнение международных рейсов. Мы полностью к этому готовы и сами ждем с нетерпением", — сказали в S7.

Ранее в пятницу власти РФ сообщили о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. На первом этапе откроются рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию, которые будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, с 1 августа можно будет отправиться в Лондон, при этом все прилетающие должны будут пройти 14-дневный карантин. По Турции принято два решения: с 1 августа возобновляется авиасообщение в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в курортные Анталию, Бодрум и Даламан. В Танзании для россиян будет доступен курорт Занзибар.

В Росавиации журналистам сообщили, что авиакомпании и аэропорты будут уведомлены о принятых решениях, также будут проинформированы авиавласти соответствующих иностранных государств.