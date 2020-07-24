"Для прибывающих из России ничего не меняется на данный момент", — сказали в британской дипмиссии.

Там напомнили о начавших действовать с 8 июня правилах въезда на территорию Соединенного Королевства, среди которых, в частности, обязательная самоизоляция на 14 дней.

Россия не фигурирует в списке стран, из которой можно прибыть в Великобританию без необходимости самоизоляции.

"Все эти требования остаются на данный момент актуальными", — подчеркнули в посольстве Великобритании.

Ранее в пятницу стало известно, что с 1 августа Россия откроет международные рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию.

"С 1 августа 2020 года РФ на взаимной основе возобновляет авиационное сообщение с Великобританией. Это столица Великобритании — Лондон", — сказала вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК). По ее словам, пока будет разрешено летать только в три страны, чтобы не спровоцировать появление новых завозных случаев коронавируса на территории РФ.

Она отметила, что Великобритания не закрывала границы. При этом все прилетающие в эту страну должны пройти 14-дневный карантин.

"По Турции принято сразу два решения. С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул. Начиная с 10 августа, это курортные города: Анталия, Бодрум и Даламан", — сообщила вице-премьер. По ее словам, также будет возобновлено авиасообщение с Танзанией, а именно Занзибаром.